В Днепре обнаружили тело женщины без одежды с проломленной головой

10 октября, около 7:15, на Данилы Нечая, возле дома № 8, местная жительница шла на работу и заметила в посадке изуродованный труп. На место происшествия вызвали полицию.

Личность умершей удалось установить. Об этом сообщает Информатор с места события.

По предварительной информации, 36-летнюю женщину ударили камнем, проломив голову и сильно повредив лицо. Тело девушки нашли в посадке без одежды. Была ли она изнасилована установит судмедэксперт, на данный момент точной информации касательно этого — нет. На месте работают патруль полиции, СОГ и СМЭ. Место инцидента оградили сигнальными лентами. Правоохранители приступили к розыску подозреваемого.