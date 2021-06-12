Столичні спецпризначенці затримали наркоторговця: вилучено закладки та близько кілограма амфетаміну

За одну залишену у домовленому місці «закладку» фігурант отримував 60 гривень. При ньому та за місцем його проживання вилучено різні наркотичні засоби — амфетамін, таблетки екстезі, канабіс, марки ЛСД, а також ваги та пакетики для розфасовки. За збут наркотиків чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вчора, 11 червня, під час патрулювання у Шевченківському районі спецпризначенці ППОП № 1 помітили чоловіка, який при появі поліцейських почав дивно поводитися. Під час спілкування він зізнався, що робив так звані закладки з наркотиками. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського району, у нього виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного із телеканалів. Зі слів затриманого, за зроблену закладку він отримував 60 гривень.

Правоохоронці провели обшук у будинку фігуранта. У результаті вилучили близько кілограма амфетаміну, 100 таблеток екстезі, канабіс, марки ЛСД, ваги та пакетики для розфасовки наркотиків для їх подальшого збуту через закладки.

Чоловіка, 1989 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводять першочергові слідчі дії.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За збут наркотиків фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські Києва проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення всієї мережі виготовлення та продажу наркотиків, аби перекрити черговий канал збуту амфетаміну та інших психотропів у столиці.

Відділ комунікації поліції Києва