У Львовізатримали підозрюваного у пограбуванні іноземця

За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

4 березня, близько п’ятої години ранку, до поліції надійшло повідомлення від 39-річного іноземця, який тимчасово проживає у Львові, про те, що на площі Ринок невідомий чоловік побив його та заволодів його гаманцем, у якому знаходилися гроші, банківська картка й документи, після чого втік.

До розкриття злочину були задіяні групи реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також співробітники Управління кримінального аналізу та оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опрацювали відео камер спостереження системи «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 18-річний житель Дніпропетровської області.

Слідчі за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Відділ комунікації поліції Львівської області