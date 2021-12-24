У Маріуполі матір звинувачують у побитті 4-річного сина

Хлопчик вже два дні у лікарні, однак матір жодного разу не провідала його.

У Маріуполі 25-річну матір звинувачують у жорстокому побитті свого 4-річного сина. Жінка привела дитину до дитсадка, а коли вихователі побачили на тілі дитини рани, то одразу звернулись до соціальних служб.

Про це повідомляє “Сьогодні”.

У дитсадку розповіли, що 4-річного Богдана тиждень не було в дошкільному закладі, проте коли його все ж привела мати, то вони помітили на тілі дитини синці та подряпини. Вихователі одразу звернулись до соцслужб.

“Ми дитинку забрали від мами. І відразу зателефонували до відповідних служб. Богданчика шпиталізували. Коли обстежили, виявилось – побитий увесь!” – розповіла в.о. завідувачки дитячого садочка Валентина Довгаль.

Дитину госпіталізували. Медики встановили, що 4-річного хлопчика жорстоко побили. У нього діагностували травми середньої тяжкості. Дитина вже два дні у лікарні, проте мати хлопчика й досі не провідала. Жінка пояснює, що в неї немає грошей на проїзд. Також 25-річна мати запевняє, що вона не била сина та каже, що травми хлопчик отримав, коли грався із молодшою сестричкою.

У поліції ж встановили, що побила хлопчика саме мати. Дитину до завершення розслідування не віддаватимуть матері. Також 25-річну жінку можуть позбавити батьківських прав. // Діло