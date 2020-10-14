На Житомирщині судитимуть директора підприємства та його спільника за незаконний видобуток піску на ₴71 млн.

Коростишівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора товариства та його спільника за фактом незаконного заволодіння ґрунтовим покривом земель, що створило небезпеку для довкілля, безгосподарського використання земель, виведення земель лісогосподарського призначення з обороту, порушення правил використання надр, та зловживання повноваженнями службовою особою, зі збитками на загальну суму 71 млн грн (за ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ст. 254, ч. 2 ст. 364-1).

За даними слідства, директор товариства та його спільник – мешканець Житомирщини без відповідних дозвільних документів організували незаконний видобуток піску на земельній ділянці лісогосподарського призначення, яка перебуває у користуванні ДП «Коростишівський лісгосп АПК». Протягом 2016-2019 років вони видобули понад 96 тис м куб корисної копалини.

Коростишівською місцевою прокуратурою в інтересах держави до обох фігурантів провадження та підприємства, яке займалося незаконним видобутком піску, заявлено позов про відшкодування завданої шкоди на суму 71 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури