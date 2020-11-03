У Маріуполі прикордонники затримали особу, причетну до незаконного «референдуму»

Оперативники Донецького прикордонного загону викрили особу, причетну до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Зокрема оперативні співробітники Держприкордонслужби виявили жительку Маріуполя, яка в 2014 році брала участь у так званому «референдумі про державну самостійність донецької народної республіки».

Жінка виконувала функції «члена виборчої комісії» на одній із «виборчих дільниць». Під час «референдуму» громадянка здійснювала облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавала бюлетені, а також слідкувала за процесом «волевиявлення», повідомляють на сайті МВС

В ході супроводу кримінального провадження прикордонниками отримано підтверджуючі матеріали щодо злочинних діянь вказаної особи.

Днями спільно зі слідчим відділом 2-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях та за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жінці оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Громадянці загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років. // Діло