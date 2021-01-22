У Маріуполі за розбій та вбивство двох чоловіків засуджено до 14 та 15 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення, яке підтримувала Маріупольська місцева прокуратура №1, судом засуджено двох чоловіків 46 та 33 років за скоєння умисного вбивства та розбійний напад (п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Судом встановлено, що у лютому 2016 року двоє жителів Маріуполя, які приїхали на заробітки до Мангушського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, увірвались до будинку мешканця села Білосарайська Коса. Застосовуючи насилля нападники жорстоко вбили 80-річного пенсіонера.

Після вбивства вони прихопили з собою годинник потерпілого, пляшку алкоголю та гроші, які він збирав на лікування онкологічного захворювання.

У судовому засіданні обвинувачені свою провину не визнавали та заперечували причетність до вказаної події. Однак, завдяки принциповій позиції прокурорів, суд визнав їх винними у скоєнні інкримінованих злочинів та засудив до 14 та 15 років позбавлення волі відповідно.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури