У масовому похованні під Дамаском виявили 100 тисяч вбитих режимом Асада

Правоохоронці кажуть, що це “найскромніша оцінка” кількості тіл, похованих на цьому місці.

У масовому похованні за межами Дамаска виявили тіла щонайменше 100 000 осіб, убитих колишнім урядом поваленого президента Башара Асада, пише Reuters.

Керівник правозахисної “Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій” Муаз Мустафа розповів, що поховання в Аль-Кутайфі, за 40 км на північ від сирійської столиці, було одним із п’яти масових поховань, які він виявив.

Правоохоронець зазначив, що сто тисяч ‒ це “найскромніша оцінка” кількості тіл, похованих на цьому місці. Він він упевнений, що масових поховань є більше. За його словами, поряд із сирійськими жертвами є громадяни США та Великобританії та інші іноземці.

Мустафа розповів, що трупи перевозило на місця поховань муніципальне похоронне бюро Дамаска, персонал допомагав розвантажувати їх із рефрижераторних тягачів. Водії бульдозерів копали могили, і “багато разів за наказом здавлювали тіла, щоб вони помістилися, а потім покривали їх брудом”.

Правозахисник занепокоєний тим, що місця поховань не захищені. Він зауважив, що їх необхідно зберегти для подальшого розслідування.