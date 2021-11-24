У Миколаєві поліцейські припинили діяльність мережі підпільних АЗС

Окрім того, що заправні станції працювали з грубими порушеннями чинного законодавства, більшість навіть не мали дозвільних документів.

На території Миколаївської області проводяться заходи з відпрацювання нелегального ринку обігу підакцизних товарів, зокрема і нафтопродуктів. У межах цих заходів оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області та слідчі обласної поліції викрили злочинну схему придбання та продажу низькоякісних нафтопродуктів без сертифікатів відповідності, паспортів якості та декларацій відповідності.

Так, поліцейські встановили, що представники АЗС закуповували несертифіковане пальне виключно за готівку. Надалі реалізовували нафтопродукти через заправні станції, більшість з яких функціонували без жодних дозвільних документів. Решта – з грубими порушеннями норм чинного законодавства. А саме: порушення правил пожежної безпеки на АЗС та порушення законодавства про працю.

Упродовж 22-23 листопада оперативники, слідчі за участю фахівців управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області, обласного управління Держпраці та ДСНС проводили санкціоновані обшуки за місцями розташування заправних станцій. Вилучили пального на суму майже 2 млн грн, спецобладнання, «чорнові» записи, господарську документацію та грошові кошти.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування, розпочате за ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України триває. Проводяться слідчі дії щодо встановлення усіх осіб, залучених до схеми, та притягнення їх до відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Національна поліція України