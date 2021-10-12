У Миколаєві затримали підозрюваного у замаху на замовне вбивство

У ході комплексу оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та низки проведених експертиз поліцейські отримали беззаперечні докази причетності 43-річного чоловіка до скоєння навесні 2020 року замаху на вбивство миколаївця.

11 жовтня у Миколаєві правоохоронці затримали раніше судимого зловмисника. Нині він є фігурантом кримінальних проваджень щодо шахрайських дій та вимагання й звільнився з-під варти, внісши заставу. Також чоловік є відомою особою у кримінальних колах.

У затриманого вилучили зброю та набої до неї, а в ході проведених санкціонованих обшуків – мобільні телефони, банківські та сім-карти й інші речові докази, які мають доказове значення в провадженні.

Спецоперацію проводили слідчі слідчого управління, оперативники управління карного розшуку та стратегічних розслідувань за силової підтримки спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення.

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання від позбавлення волі на строк до 15 років аж до довічного ув’язнення. Також відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура.

Наразі розслідування триває, поліцейські встановлюють усіх спільників затриманого та збирають доказову базу стосовно замовника.

Нагадаємо, що 6 квітня 2020 року до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру по пр. Центральному, під час якої отримав вогнепальне поранення місцевий мешканець.

Тоді слідчі розпочали кримінальне провадження та розглядали декілька версій мотиву злочину: на ґрунті помсти, пов’язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні, конкуренція в бізнесі, через неповернення боргів або на ґрунті неприязних відносин, а також замах на вбивство, вчинений на замовлення.

Того ж дня на технічному поверсі п’ятиповерхового будинку поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера, виявили там мисливський карабін «Сайга» калібру 7,62 мм, споряджений магазином, та гільзу.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області