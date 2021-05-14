У Миколаєві знайшли вбитим відомого українського історика

Чоловіка знайшли на підлозі власної квартири

У Миколаєві в одному із житлових будинків знайшли тіло померлої людини з ушкодженнями голови та ножовими пораненнями. Згідно із даними уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня, загиблим виявився український історик-краєзнавець Володимир Щукін.

Як передає RegioNews, про це Кремінь повідомив на сторінці «Миколаївські освітяни» у Facebook.

Не хочеться вірити в те, що невідомими зловмисниками перервано життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна», — написав Кремінь.

Згідно з даними поліції, 14 травня близько 07:00 за номером 102 зателефонував житель будинку по проспекту Центральному та повідомив, що двері квартири його сусіда відчинені, а сам він лежить на підлозі.

Експерт, оглянувши тіло 67-річного чоловіка, виявив тілесні ушкодження голови та ножові поранення», — повідомили у поліції.

Зазначається, що оперативні співробітники вживають заходів задля встановлення обставин смерті потерпілого та затримання причетних до злочину осіб.