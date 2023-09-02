У місті Рені п’яне бидло підірвало гранату, під час обшуку знайшли ще три і наркоту

Поліцейські розпочали відразу декілька кримінальних проваджень за фактом інциденту, що стався за участю чотирьох чоловіків

Одному зловмиснику вже повідомлено про підозру у незаконному поводженні з боєприпасом. Після проведення призначених у справах експертиз вирішуватиметься питання щодо інших учасників події.

До поліції надійшло повідомлення від жительки міста Рені про вибух у дворі багатоповерхівки, в якій вона мешкає. Негайно виїхавши за вказаною жінкою адресою, слідчо-оперативна група встановила, що до злочину причетний 37-річний чоловік, який прийшов у гості до 43-річного товариша, де разом з ним, його 70-річним батьком та ще одним 47-річним гостем вживав алкогольні напої. Під час застілля фігурант взяв гранату, за попередніми даними, РГД-5, вийшов з нею на вулицю і підірвав. На щастя, від вибуху небезпечного предмета ніхто не постраждав. Залишки від частин гранати поліцейські виявили і вилучили на місці її підриву.

Під час з’ясування всіх обставин події поліцейські помітили, що з кишені 47-річного чоловіка, який був у гостях у батька з сином, як і той, що підірвав боєприпас, виглядає предмет, схожий на гранату РГД-5. Для його вилучення на місце були викликані працівники Управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області.

Розуміючи, що в квартирі також можуть знаходитися небезпечні предмети, правоохоронці провели в ній невідкладний обшук, під час якого виявили та вилучили ще два корпуси, попередньо, гранати Ф-1 та запали до них, а також паперовий згорток і банку із рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, схожою на канабіс, та зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору.

«За даним фактом слідчі розпочали два провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), а також по одному провадженню за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. В їх рамках предмети та речовини поліцейські скерували на експертні дослідження», – розповіла начальник слідчого відділення № 2 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Любов Стефанчук.

Також вона зазначила, що чоловіку, у якого з кишені вилучили гранату, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури вже повідомили про підозру у носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Надалі в ході слідства правоохоронці встановлюватимуть походження заборонених предметів та речовин, кому вони належать та з якою метою зберігалися.

Питання щодо правової кваліфікації та повідомлення іншим чоловікам про підозру будуть вирішуватися після проведення експертиз та інших слідчих дій.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Одеській області