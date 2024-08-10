Активізувались шахраї, які виманюють кошти, використовуючи мобільних операторів

Мета зловмисників: Шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних аккаунтів у системах інтернет-банкінгу, аби заволодіти коштами з карток.

Ознаки вчинення шахрайства:

На мобільні номери, до яких прив’язані банківські картки, періодично телефонують невідомі.

Надійшло SMS з одноразовим паролем для підтвердження здійснення оплати або зміни даних, але ви при цьому нічого не оплачуєте і паролі не змінюєте.

Отримали сервісне SMS, що ваш номер буде заблоковано або SIM-карта замінена.

Без очевидних причин раптово зник зв’язок, але в абонентів поряд все в порядку.

Невідомі, називаючи себе поліцейськими, службою безпеки банку, технічною службою оператора чи іншими запитують у вас дані про інтернет-трафік чи дзвінки на ваш номер або намагаються дізнатися іншу персональну інформацію.

Як захиститися

Рекомендуємо ідентифікувати або персоніфікувати номер, до якого прив’язані банківські картки, на ваш паспорт або ж перейти з передоплаченої форми обслуговування на контрактну.

Прості правила для всіх

Не залишайте свої контакти незнайомцям, не надавайте їм персональної інформації, а також не повідомляйте номери телефонів своїх родичів та друзів

Не піддавайтесь впливу емоцій і завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють

Критично ставтесь до дзвінків «зі служби безпеки банку» та подібних.

Відділ комунікації поліції Рівненської області