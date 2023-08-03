Торгували неіснуючими товарами в Інтернеті: поліцейські Чернігівщини викрили групу шахраїв

Співробітники Ніжинського районного відділу поліції спільно з оперативниками відділу протидії кіберзлочинам викрили групу мешканців Ніжина, які систематично заволодівали грошима громадян під приводом продажу неіснуючих товарів на сайті безкоштовних оголошень.

Правоохоронці встановили, що група молодиків (віком від 18 до 23 років) на популярному сайті безкоштовних оголошень створила безліч об’яв з продажу неіснуючих речей. Спілкуючись із потенційними покупцями, зловмисники просили у них передоплату за товар та відправляли їм реквізити своїх банківських карток для сплати грошей. Коли ж люди надсилали їм передоплату, зловмисники припиняли виходити на зв’язок і видаляли оголошення.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили причетність до злочинів вісьмох мешканців Ніжина. В їх оселях та автівках були проведені санкціоновані обшуки. В ході цих слідчих дій поліцейські вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, сім-картки різних мобільних операторів.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури відкрила провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області