У Москві 11-річна дівчинка вбила бабусю, яка не дозволила їй піти на прогулянку

Школярка Оля (ім’я змінено) мешкає на вулиці Твардовського з батьками та 75-річною бабусею. Вона не ходить до школи та навчається вдома через проблеми зі здоров’ям.

30 січня Оля була вдома із бабусею. Після обіду дівчинка хотіла піти погуляти, але бабуся заборонила, бо ввечері Олі мав прийти репетитор.

Оля розлютилася. Дівчинка пішла на кухню, взяла ніж і вдарила бабусю у правий бік. Після того, що сталося, жінка впала, а Оля вирішила, що тепер їй можна погуляти, — дівчинка вибігла на вулицю і почала кричати, що її «бабуся померла».

Сусідка-однолітка Олі вирішила перевірити дорослу, піднялася до неї додому і побачила бабусю в крові, після чого одразу викликала “швидку”. Бабуся врятувати не вдалося — за даними джерел, жінка померла в “швидкій”.

На Олю порушили справу за статтею про навмисне заподіяння важкої шкоди здоров’ю, яка спричинила смерть потерпілого, але судити дівчинку не будуть: відповідальність за цією статтею настає з 14-річного віку. // Baza