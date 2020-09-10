У Мукачеві двоє у масках і з пітолетом забрали у касира понад півмільйона гривень
Увечері середи, 9 вересня, двоє чоловіків у медичних масках пограбували касу оптового складу кондитерських виробів «Альянс Логістик» в Мукачеві.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.
«Нападники увірвались у приміщення, де за кілька хвилин до того останній торговий агент здав виручку. Жінка-касирка ще не встигла сховати гроші у сейф і її притиснули до стіни й, погрожуючи пістолетом, забрали гроші.
Після того, як вони «спакували» гроші, вони втекли, відпустивши перелякану касирку», — розповів В.Глагола. // Закарпаття онлайнTweet