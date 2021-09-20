На Киевщине пьяный «дружинник» на Audi снес шлагбаум и отстреливался от полицейских
В Вышгороде пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции и создавал аварийные ситуации на дороге, а также отстреливался из пистолета от полицейской погони.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киевской области.
Во время патрулирования города Вышгород сотрудники группы реагирования патрульной полиции райуправления полиции остановили автомобиль Audi, водитель которого хаотично двигался по дороге. В ответ мужчина достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться.
На требование полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение. Полицейские преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.
Через сорок минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы.
Во время освидетельствования было установлено, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мужчина также привлекался к уголовной ответственности по статье 129 («Угроза убийством») Уголовного кодекса Украины.
Как выяснилось впоследствии, правонарушитель осуществлял выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.
Автомобиль изъят и доставлен на специально отведенную площадку временного задержания транспортных средств.
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов уточнил, что «Драгер» показа степень опьянения водителя в 2,5 промилле.
Кроме того, 33-летний киевлянин оказался еще и членом общественного формирования по охране общественного порядка.
Полиция задержала 33-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по статьи 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. // Преступности.НЕТTweet