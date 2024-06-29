У Мукачеві затримали підозрюваного в умисному вбивстві товариша

Вранці 28 червня до поліції Мукачева зателефонував місцевий мешканець та заявив, що у будинку своєї матері виявив невідомого чоловіка, який лежить посеред кімнати весь у крові.

За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти слідчого управління ГУНП. Окрім цього, на місце події виїхали співробітники екстреної медичної допомоги. Останні констатували смерть чоловіка.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний житель Мукачева. На тілі чоловіка були явні ознаки насильницької смерті.

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП та Мукачівського райуправління поліції провели ряд необхідних першочергових заходів та встановили, що до злочину причетний 36-річний брат заявника. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої, а згодом між ними виник конфлікт, у ході якого фігурант наніс численні тілесні ушкодження потерпілому та втік. Сам потерпілий від отриманих травм помер.

Для розшуку зловмисника поліцейські провели оперативні заходи. В результаті підозрюваного швидко розшукали і затримали.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області