У МВС ідентифікували понад 232 тисячі військових злочинців та зрадників

Правоохоронці особливу увагу приділяють збору інформації про всіх росіян, які заходили зі зброєю на територію України. Для цього у Національній поліції України створили інформаційну базу для обліку усіх воєнних злочинців рф, представників незаконних збройних формувань та колаборантів. Усі ідентифіковані особи проходять за кримінальними провадженнями.

Так, міжвідомча інформаційна підсистема “Воєнний злочинець” об’єднує в одному інформаційному просторі відомості про воєнних злочинців, виявлених під час російської військової агресії. Окрім Національної поліції України, доступ до підсистеми для наповнення та обміну інформацією мають Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора України, Державне бюро розслідувань України, Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління розвідки МОУ, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України, Державна пенітенціарна служба України, Національне антикорупційне бюро України, Бюро економічної безпеки України.

Як раніше зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, коли правоохоронці ідентифікують росіянина або громадянина України, який на боці так званих днр/лнр воює проти України, є можливість довести їхню причетність до того чи іншого злочину.

“Його дані вносяться до інформаційної підсистеми. Цією інформацією ми ділимося з нашими партнерами через канали Європолу. Вони потім самі вирішують, чи закривати цим громадянам доступ до своїх країн, оскільки це потенційні терористи, – наголосив заступник Міністра. – За воєнними злочинцями стежать не тільки наші правоохоронці. Адже завдяки співпраці з Європолом, коли такі особи заїжджають до інших країн в якості туристів, то до них вже зовсім інше ставлення. На них звертають увагу, стежать, що вони роблять в країні перебування та з ким зустрічаються. Тобто це додатковий інструмент, який ми надаємо правоохоронним відомствам наших міжнародних партнерів для того, щоб мати ще одну можливість показати кожному злодію, що те, що він перейшов кордони України зі зброєю, це ніколи не буде забуто”.

Станом на 3 серпня ц.р. до інформаційної підсистеми «Воєнний злочинець» внесені відомості про 232 131 особу, з яких щодо:

197 857 військовослужбовців російських окупаційних військ;

3 522 представників незаконних збройних формувань та приватних військових компаній;

3 267 колаборантів та зрадників України;

401 представника військово-політичного керівництва країни-агресора.

Важливим у функціонуванні інформаційної підсистеми є те, що вона дає змогу накопичувати та автоматизувати доступ до інформації щодо воєнних злочинців, підвищувати якість аналізу інформації з можливостями миттєвого виводу та оброблення даних за введеними пошуковими реквізитами та вживати правоохоронними органами спільних заходів щодо розкриття і розслідування воєнних злочинів.

Департамент комунікації МВС України