У Миколаєві суд визнав водія невинуватим у смертельній ДТП

Центральний районний суд міста Миколаєва виправдав чоловіка від порушення правил безпеки дорожнього руху при керуванні транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 грудня.

16 лютого 2020 року, приблизно о 03:10 ночі, водій рухався по освітленій проїзній частині проспекту Центрального, зі сторони вулиці Соборної у напрямку вулиці 3-ї Слобідської, що має три смуги в одному напрямку. Водій, за версією обвинувачення, рухався у крайній лівій смузі з перевищенням дозволеної в населеному пункті швидкості — 90 км/год. Біля зупинки громадського транспорту «Садова» він збив жінку-пішохода, яка намагалась перетнути проїжджу частину. Слідом за потерпілою йшов її знайомий, на очах якого це сталося. І чоловік, і жінка були п’яні

У крові загиблої виявлено етиловий спирт в концентрації 2,66 проміле, що вказує на сильний ступінь алкогольного сп’яніння.

Водій провину не визнав. Тої ночі він повертався з клубу і мав у машині трьох пасажирів – своїх знайомих. Усі були тверезі, що підтверджувалося медичним оглядом. Обвинувачений стверджував, що їхав у середній смузі зі швидкістю 50 км/год. Їдучи по проспекту, на світлофорах увесь час потрапляв на зелений сигнал, тому швидкість була сталою.

Чоловік пригадував, що, наближаючись до зупинки громадського транспорту, помітив нечіткий силует людини, яка вибігла з тротуару на проїзну частину. Уникаючи зіткнення, він почав пригальмовувати і зміщуватись вліво. Однак наїзд стався і тіло людини ударилося об центральну передню частину авто. Водій зупинився і чекав приїзду поліції та медиків.

Обвинувачення водія базувалося на показаннях двох свідків, які вказували на перевищення швидкості, — чоловіка, який нібито стояв о 3 ночі на зупинці транспорту, а також знайомого загиблої, який разом із нею напідпитку хотів перейти вулицю. Результати слідчих експертиментів за участю цих свідків лягли в основу автотехнічної експертизи з дослідження обставин і механізму ДТП.

Висновком експерта, на підставі показань цих двох свідків, а також результатів слідчих експериментів за їх участі, було встановлено, що водій мав технічну можливість запобігти наїзду на пішохода своєчасним застосуванням екстреного гальмування за умов руху автомобіля зі швидкістю 50 км/год. Швидкість руху автомобіля 90км/ з технічної точки зору не дозволяла водію запобігти наїзду і за таких умов він порушив правила дорожнього руху і спричинив ДТП.

Із трьома пасажирами з машини обвинуваченого, які також були очевидцями аварії, слідчі експерименти не проводились і їх показання експерту не надавалися. У суді вони свідчили на користь захисту, говорили, що швидкість була невелика — 50 км/год. Один із товаришів водія повідомляв, що той намагався уникнути зіткнення, для чого звернув ліворуч і почав гальмувати, однак потерпіла дуже раптово з’явилась на проїзній частині.

Суд вирішив, що слідчий поліції допустив ряд грубих помилок, які фактично вплинули на результати експертного дослідження.

Експерт не перевіряв момент появи небезпеки для водія, наявність освітлення проїзної частини та рівномірність такого освітлення, початок і швидкість руху пішохода, можливість виявлення пішохода на проїзній частині з урахуванням темного одягу, відсутності світловідбиваючих елементів і стану сильного алкогольного сп’яніння. Експерт цього не з’ясовував, оскільки слідчий не ставив такі питання для вирішення. Слідчий безпідставно не надав експерту вихідні дані із показань пасажирів автомобіля обвинуваченого, які також були безпосередніми очевидцями ДТП.

Суд вважає, що висновком автотехнічної експертизи встановлено лише ймовірний варіант розвитку подій.

Із протоколів слідчих експериментів встановлено, що знайомий загиблої взагалі не вказував швидкість автомобіля і параметри 90 км/год. — були встановлені тільки зі свідчень чоловіка, який нібито стояв на зупинці транспорту.

У суду виникли сумніви у достовірності цих даних, оскільки в судовому засіданні обвинувачений розповів, що перший свідок був явно п’яний і це також знімали на відеокамери телефонів його товариші. Другий свідок у судовому засіданні не допитувався і невідомо, що він робив на зупинці громадського транспорту о 3-й ночі і чи був він тверезий. Обвинувачений стверджував, що на місці аварії цього чоловіка взагалі не бачив.

Також суд врахував пояснення обвинуваченого, що він рухався по проспекту Центральному, потрапивши у «зелену хвилю» світлофорів, що може свідчити про швидкість руху його автомобіля не більше ніж 60 км/год. Таке твердження не спростовано, оскільки під час досудового розслідування ця версія подій не перевірялась.

Суд виправдав водія у зв’язку із відсутністю в його діях складу злочину.