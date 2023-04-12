Завершено спецрозслідування щодо депутата від «ОПЗЖ», який впустив російських військових в Ізюм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо депутата за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат VIII скликання Ізюмської міської ради від забороненої політичної партії в Україні «Опозиційна платформа — За життя» перейшов на бік ворога.

Він показав окупантам шлях у м. Ізюм, про який не знали російські військові та який дав їм змогу обійти оборону української армії.

Депутат-зрадник також зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ, осіб, які брали участь в проведенні АТО/ООС. Крім того, він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей.

Він також поширював серед ізюмчан дезінформацію про те, що державна і міська влада начебто здала Київ та Харків, та закликав співпрацювати з окупантами.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура