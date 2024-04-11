У Миколаєві трьох жінок арештували за підозрою у крадіжці понад ₴70 тис.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва затримано та повідомлено про підозру трьом жінкам у крадіжці в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Ї м обрано запобіжний з ахід у вигляді тримання під вартою із заставою: двом фігуранткам – по 60 560 грн, третій – 60 460 грн.

За даними слідства, троє жінок, віком 52-х, 25-ти та 17-ти років, постукали до квартири пенсіонерки та попросили склянку води. Жінка впустила незнайомок до оселі та пішла в іншу кімнату по воду, куди її супроводжувала одна із жінок. Коли вона пригостила незнайомку водою, та почала імітувати напад епілепсії, але через декілька хвилин жінці нібито стало краще та усі разом вони покинули квартиру. Згодом пенсіонерка виявила, що з її схованки зникли усі заощадження – понад 70 тисяч гривень.

Упродовж декількох годин зловмисниці були затримані в порядку ст.208 КК України. Грошові кошти вилучили.

Двоє із фігуранток раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Всі вони уродженки Донеччини та близькі родичі між собою, та гастролюють країною з метою «заробітку».

Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура