У Миколаєві зловмисник вистрелив у чоловіка через зауваження

Дії фігуранта слідчі кваліфікували, як замах на умисне вбивство, скоєне з хуліганських мотивів. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Сьогодні вранці, 27 квітня, до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля магазину по проспекту Героїв України у Миколаєві у ході конфлікту чоловік здійснив постріл в іншого чоловіка, попередньо, з пістолета.

На місці події співробітники відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління з’ясували, що в магазині між чоловіками стався конфлікт після зауваження потерпілого зловмиснику щодо стану алкогольного сп’яніння та непристойної поведінки у громадському місці.

Вже на вулиці нетверезий фігурант здійснив постріл у груди опоненту та втік із місця події.

Потерпілого з отриманими травмами забрала швидка медична допомога.

Поліцейські, провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, у тому числі за участі фахівців управління кримінального аналізу, а також за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаних до системи «Безпечне місто», встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець.

Чоловіка поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів». Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом фігуранту повідомлять про підозру у скоєні злочину.

26-річний потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється, як тяжкий.

Вилучену зброю, попередньо, травматичної дії, слідчі направили на проведення відповідних експертиз, у результаті яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення, у тому числі і додаткова кваліфікація дій затриманого.

Наразі поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області