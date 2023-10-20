У Миколаївському районі чергове чаркування приятелів закінчилося вбивством

40-річного зловмисника слідчі затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

До відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від мешканця села Мішково-Погорілове про те, що він виявив у сусідній квартирі тіло власника помешкання.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло потерпілого, виявив численні тілесні ушкодження голови.

Упродовж години слідчі слідчого управління, співробітники управління карного розшуку обласного главку, Миколаївського районного управління поліції, криміналісти та оперативники і слідчі відділення поліції №4 Миколаївського райуправління спільно із фахівцями кримінального аналізу встановили місцеперебування зловмисника, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході проведення слідчо-оперативних дій поліцейські з’ясували, що потерпілий разом із своїм знайомим розпивали спиртні напої. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс тілесні ушкодження палицею по голові знайомому, від яких той помер на місці.

Нині слідчі за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області