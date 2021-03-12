В уличном туалете на Херсонщине обнаружили мертвого младенца

В Херсонской области в уличном туалете обнаружено новорожденного мальчика — полиция установила, что он родился мертвым.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Херсонской области.

«Сегодня в полицию поступило сообщение от медицинской сестры. Она рассказала, что в гинекологическое отделение больницы города Голая Пристань госпитализировали 41-летнюю женщину с кровотечением. Ее осмотрели врачи и установили, что она была беременна, срок примерно 33 недели. На учете в больнице она не находилась и ребенок не обнаружен», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа выехала по месту жительства роженицы в одно из сел Скадовского района. В уличном туалете полицейские обнаружили тело новорожденного мальчика. Сразу было открыто уголовное производство по ст.117 «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка» Уголовного кодекса Украины.

Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, согласно выводам которой ребенок родился мертвым. Сама роженица сейчас находится в больнице. Известно, что женщина имеет мужа и двух детей. По ее словам, она якобы не догадывалась о беременности. Другие обстоятельства происшествия она отказалась объяснять.