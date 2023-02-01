У нардепа ОПЗЖ з «батальйону Монако» Столара теж проводять обшуки

Служба безпеки України 1 лютого проводить обшуки у столичного забудовника й народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах.

В СБУ “Українські правді” підтвердили слідчі дії. Подробиці обіцяють згодом.

Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

УП також повідомляла, що після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів “до завершення каденції” депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили повернутись в Дубай та Монако відповідно. Абрамовичу вдалося виїхати з Країни, а от Столару – ні.