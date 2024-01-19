У незаконному розмитненні метилового спирту зі збитками на ₴25 млн. підозрюють трьох митників на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом службовим особам Дніпровської митниці Держмитслужби.

Їм інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, інспектори митниці здійснювали неналежне оформлення метилового спирту, імпортованого на митну територію України.

Підозрювані розмитнювали спирт як розчинник для фарб, який не підлягає оподаткуванню акцизним податком та сплаті мита. Тим самим незаконно звільняли місцеве підприємство від сплати обов’язкових митних платежів.

Внаслідок протиправних дій митників Державний бюджет України недоотримав понад 25 млн грн надходжень.

Під час досудового розслідування було вилучено документацію щодо митного оформлення.

Наразі за погодженням прокурора до суду скеровано клопотання про обрання інспекторам запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі слідчими та оперативними співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури