На Сумщині комбінат хлібопродуктів вартістю майже ₴65 млн. повернуто у державну власність

Завдяки вжитим прокуратурою Сумської області заходам відновлено повний контроль держави над цілісним майновим комплексом Кролевецького комбінату хлібопродуктів площею понад 54 тис кв м та вартістю майже 65 млн грн, який має стратегічне значення для держави.

На виконання рішення суду державну реєстрацію за акціонерним товариством речових прав на Кролевецький комбінат хлібопродуктів скасовано.

Раніше було встановлено, що у 2016 році Кролевецький комбінат хлібопродуктів, який не підлягав приватизації та мав залишитись у державній власності, в порушення вимог законодавства набув статус приватного майна. З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулась до Господарського суду Сумської області з відповідним позовом. У результаті судового розгляду відчуження комплексу визнано незаконним.

Пресслужба прокуратури Сумської області