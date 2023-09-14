У Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт

Нікопольські правоохоронці повідомили про підозру нападнику.

Між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний поранив 54-річного потерпілого, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Злочин стався 12 вересня близько 20.30 години в одній із квартир міста. Як зʼясували правоохоронці, фігурант знаходився зі своєю знайомою вдома, куди прийшла його мати зі співмешканцем. Між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого потерпілий отримав удар кухонним ножем. Його госпіталізували до міської лікарні.

3 місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину.

13 вересня слідчі Нікопольського РУП повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті- до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП