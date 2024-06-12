У Німеччині 19-річний афганець напав з ножем на українку

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні на набережній дев’ятнадцятирічний хлопець з ножем напав на 41-річну українку. Прокуратура розслідує замах на вбивство.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Bild.

Напад стався у понеділок в другій половині дня. Підозрюваний у скоєнні злочину – 19-річний афганець. Поліція заарештувала його невдовзі після скоєного – він сховався від правоохоронців у кущах.

Жінка, яка приїхала до Німеччини, рятуючись від війни в Україні, сиділа на лавці в парку на березі Майну близько 13:55. Зненацька до неї ззаду підійшов нападник, схопив за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию.

Українці вдалося вирватися з рук нападника і спробувати втекти, але, пройшовши всього кілька метрів, вона спіткнулася і впала. Нападник кинувся за нею і знову вдарив жінку, яка лежала на землі, ножем.

Перехожі почули її крики і кинулися на допомогу. Саме тоді молодик відпустив жінку і втік. Свідки надали українці першу допомогу і викликали екстрену службу.

Підозрюваний, який сховався в кущах на Оскар-фон-Міллер-штрассе, був заарештований. За даними видання, він все ще мав при собі складаний ніж.

Ім’я нападника – Мохаммад Заман А. Суддя наказав взяти його під варту на час слідства. Повідомляють, що він не був раніше відомий правоохоронним органам.

Прокуратура розслідує замах на вбивство.

“Громадянська мужність перехожих заслуговує на особливу похвалу. Це, а також відмінна робота поліції призвели до швидкого арешту підозрюваного, що, можливо, дозволило запобігти гіршим подіям”, – прокоментував прокурор Домінік Міс.