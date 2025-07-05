У Німеччині чоловік відкрив стрілянину з вікна та поранив українця
Невідомий відкрив вогонь з вікна житлового будинку і поранив випадкового перехожого
У німецькому місті Хемніц, що у федеральній землі Саксонія, перехожий отримав вогнепальне поранення – у нього вистрелили прямо з вікна житлового будинку. Постраждалим виявився 41-річний громадянин України.
Як інформує «Главком», про це повідомляє Bild із посиланням на поліцію Саксонії.
Свідки події оперативно викликали поліцію.
Підозрюваний виявився 40-річним громадянином Німеччини. Поліція зазначила, що під час затримання він не чинив опору правоохоронцям.
Під час обшуку в його квартирі поліцейські виявили пневматичний пістолет, що стріляє сталевими кульками. За даними слідства, саме ця зброя була використана для стрілянини з вікна.
Мотиви нападу наразі залишаються невідомими. Розслідування обставин інциденту триває.Tweet