У Новій Одесі виявили тіло молодика з ознаками насильницької смерті

20 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вул. Хліборобів громадяни виявили тіло молодика з ознаками насильницької смерті.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції № 6, керівництво слідчого управління ГУНП і відділення поліції.Експерт, оглянувши 25-річного чоловіка, виявив колото-різане ножове поранення грудної клітини. Тіло померлого було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство» та проводять розслідування. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Правоохоронці вживають заходів задля встановлення усіх обставин смерті місцевого мешканця та затримання причетної до скоєння злочину особи.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області