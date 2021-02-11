У Новограді-Волинському троє зловмисників забили до смерті чоловіка

Уночі 10 лютого на вулиці місті Новограда-Волинського перехожі виявили травмованого чоловіка. Згодом він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Поліцейські встановили, що смертельних травм загиблому завдали 30-річний житель Коростишева та двоє його товаришів.

Їх затримали та нині триває з’ясування всіх обставин у рамках кримінального провадження.

«Уранці 10 лютого до Новоград-Волинського районного відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про ушпиталення до реанімаційного відділення 37-річного жителя району. Чоловіка після півночі знайшли перехожі на вулиці міста. Медики діагностували у нього черепно-мозкову травму, переломи кісток черепа та стан коми. На жаль, за пів доби чоловік помер», йдеться у повідомленні. // 1.zt.ua