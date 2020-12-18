У Новомосковському районі під час сварки чоловік вистрелив із рушниці в сусіда

Учора, 17 грудня, поліцейські дізналися про те, що у Новомосковському районі між сусідами виникла сварка, в ході якої 59-річний чоловік вистрелив у свого опонента із рушниці.

Потерпілим виявився чоловік 33 років.

Конфлікт стався у дворі того, хто стріляв. Із місця події вилучили мисливську рушницю 16 калібру, всередині якої знаходився один патрон, і одну стріляну гільзу. Також, обшукавши житло стрілка, були виявлені 5 патронів і 3 гільзи 16 калібру.

Усе вилучене направлене на експертизи, а 59-річного чоловіка затримали.

Слідчим було повідомлено чоловікові про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, і тепер йому загрожує термін від 5 до 8 років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, досудове розслідування триває. // 34.ua