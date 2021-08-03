У П’ятихатському районі ліквідували насадження конопель на суму понад мільйон гривень

На полі, поміж кукурудзи, чоловік вирощував більше двох тисяч елітних рослин коноплі.

3 серпня в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України співробітниками поліції було проведено обшук на території домоволодіння 26-річного чоловіка, що у П’ятихатського району.

Під час заходів у будинку чоловіка правоохоронці вилучили близько 1,5 кг висушеної коноплі. Понад 2 тис. нарковмісних рослин коноплі виявили та знищили поліцейські посеред кукурудзяного поля. Коноплі були культивовані та оснащенні крапельним поливом.

Слідчі дії проводилися в рамках операції «Мак» за участю слідчих слідчого управління, правоохоронців управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області ДБН НП України, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та за підтримки полку поліції особливого призначення.

Вилучені зразки правоохоронці направили на проведення експертного дослідження. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених рослин складає понад 1 млн. 200 тис. гривень.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронцями проводяться подальші заходи спрямовані на встановлення організатора та причетності інших осіб до незаконної діяльності щодо посіву та вирощування рослин конопель.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області