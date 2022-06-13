На столичній Троєщині затримали збувача метадону

Правоохоронці у ході слідчих дій вилучили у наркоділка 32 згортки з наркотичними речовинами. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та наразі він під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Під час відпрацювання території Деснянського району працівники карного розшуку помітили невідомого, який постійно обертався та щось шукав біля лавок під’їздів на вулиці Драйзера. Правоохоронці зупинили його для перевірки документів та у ході розмови чоловік повідомив, що має при собі наркотичні речовини.

Як розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Олександр Корніяченко, під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього 28 згортків з речовиною, схожою на метадон, підготовлені для збуту:

«На місці слідчо-оперативна група задокументувала злочин та вилучила наркотичні речовини для проведення відповідної експертизи. Наркоділком виявився 42-річний уродженець Київської області, раніше судимий за аналогічні злочини. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом, під час проведення обшуку за місцем мешкання затриманого, слідчі виявили ще 4 згортки з білою порошкоподібною речовиною та електронні ваги. Згідно з висновком експерта вилучені наркотичні речовини – метадон».

Слідчим Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян у великих розмірах. Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці оголосили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Найближчим часом суд обере фігуранту запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва