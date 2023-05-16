У П’ятихатках затримали 34-річного чоловіка, який у дворі житлового будинку підірвав тротилову шашку

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Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

14 травня о 15:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух на подвір’ї багатоквартирного будинку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 7 Кам’янського РУП та вибухотехніки ГУНП. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що до злочину причетний 34-річний місцевий житель. Попередньо встановлено, що чоловік з хуліганських мотивів кинув дві тротилові шашки, одна з яких вибухнула.

у п’ятихатках поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який у дворі житлового будинку кинув вибуховий пристрій

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Кам’янського РУП

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