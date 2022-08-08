У Першотравенську на Дніпропетровщині чоловік пограбував ломбард

Житель Першотравенська спробував пограбувати ломбард, проте його спіймала поліція. Тепер йому загрожує серйозний термін.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на пресслужбу Нацполіції у Дніпропетровській області.

У неділю, 7 серпня, близько 14:33 до ломбарду зайшов чоловік, який попросив допомогти йому обрати ланцюжок із підвіскою. Щойно ювелірні вироби опинилися в руках зловмисника, він втік, не заплативши за покупку.

Крадій був оперативно затриманий правоохоронцями. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (грабіж, скоєний в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.