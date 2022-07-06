У Первомайську затримали чоловіка, який побив до смерті знайому

Упродовж декількох годин оперативники встановили та розшукали зловмисника. Нині слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 121 КК України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

4 липня до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці райцентру виявили тіло померлої жінки зі слідами побоїв.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, оперуповноважені, криміналіст та експерт.

Під час проведення першочергових розшукових заходів оперативники кримінального блоку встановили особу померлої, нею виявилась 45-річна місцева мешканка, яка за життя зловживала спиртними напоями. Правоохоронці з’ясували, що напередодні жінка відпочивала у компанії своїх знайомих. Під час застілля між нею та її знайомим виникла сварка. У ході конфлікту чоловік декілька раз вдарив її руками та ногами по тулубу, після чого пішов.

Оперативники встановили особу зловмисника, а протягом декількох годин і його місце знаходження. Ним виявився 39-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть потерпілої настала внаслідок отриманих нею тілесних ушкоджень.

Сьогодні, 5 липня, за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Найближчим часом у суді обиратимуть підозрюваному запобіжний захід.

Наразі слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області