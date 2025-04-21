У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку

Yonhap: чоловік із вогнеметом підпалив житловий багатоповерховий будинок у Сеулі, у результаті є загиблі та поранені

У Сеулі чоловік влаштував підпал у житловій багатоповерхівці, використовуючи, ймовірно, вогнемет. Про це пише Yonhap, інформує «Главком»