Судитимуть організовану групу з трьох осіб, які налагодили постачання наркотиків до колонії

Сумською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно групи з трьох осіб за фактом поставки наркотичних речовин у виправну установу (ч. 3 ст. 307 КК України). Організатору групи, який перебував у колонії та налагодив поставку ув’язненим заборонених предметів, також інкримінують поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, відбуваючи покарання, один із ув’язнених, який користується авторитетом у кримінальному середовищі, систематично реалізовував співкамерникам наркотичний засіб «канабіс». Наркотики він отримував від своїх спільників, які перебували на волі. Домовляючись по телефону про місце та час, вони приїздили під стіни колонії та перекидали на територію пакунок із забороненими речовинами. Задокументовано 4 епізоди незаконного переміщення в колонію наркотичних засобів.

Під час чергової спроби перекинути пакунок на територію установи у вересні 2020 року двох осіб було затримано. При цьому чоловіки намагались втекти від правоохоронців на власному автомобілі, спричинивши при цьому ДТП. У затриманих було вилучено близько 1 кг наркотичної речовини. Водночас проведено обшуки в колонії, де в організатора наркоторгівлі виявлено та вилучено пакет із наркотиками та телефон.

Діяльність групи припинено прокурорами спільно зі співробітниками Сумського відділу поліції Головного управління Нацполіції України за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР Нацполіції України при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД, роти особливого призначення та патрульної поліції за сприяння керівництва колонії.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури