У побитті адвоката на Київщині підозрюють двох експоліцейських

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, поєднаному із застосуванням насильства, колишньому поліцейському та ексзаступнику командира одного зі взводів полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Київській області (ч. 2 ст. 365 КК України).

Слідством встановлено, що у липні 2019 року правоохоронці зупинили особу, яка перебувала на узбіччі дороги у м. Обухові та, на їхню думку, підозріло виглядала.

Спочатку вони вимагали, щоб громадянин показав вміст своїх кишень і намагались провести поверхневий огляд, а потім збили його з ніг, застосували спецзасоби – кайданки та наносили тілесні ушкодження. Потерпілий повідомив їм про те, що він має адвокатське посвідчення.

Лише через 4 години з нього зняли кайданки та госпіталізували до медичного закладу у зв’язку із поганим самопочуттям. Діями працівників поліції чоловікові заподіяно легкі тілесні ушкодження, які призвели до короткочасного розладу здоров’я.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюється другим слідчим відділом Територіального управління ДБР розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура