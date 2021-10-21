У побитті затриманого підозрюють двох столичних поліцейських

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом оперуповноваженим одного із підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві у перевищенні службових повноважень, поєднаному із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у лютому цього року під час затримання особи в одному з районів міста Києва правоохоронці застосували силу, яка явно не відповідала ситуації, що склалася. Оперативні працівники нанесли чоловіку, який не чинив опору, удари металевим ломом по голові та тулубу, внаслідок чого він втратила свідомість. Привівши потерпілого до тями, оперуповноважені продовжили наносити йому удари руками та ногами та заламувати пальці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління ДБР. Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжних заходів підозрюваним.

Офіс Генерального прокурора звертає увагу працівників правоохоронних органів, що застосування заходів примусу має відповідати критеріям необхідності та пропорційності. Крім того, при застосуванні сили правоохоронці мають право використовувати виключно спеціальні засоби, перелік яких визначено частиною Законом України «Про Національну поліцію».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора