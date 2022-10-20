у почаєві чоловік побив 12-річного велосипедиста

У соцмережах з’явилося відео, де невідомий чоловік у Почаєві побив велосипедиста. Подія трапилася 15 жовтня близько 14:00. Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із частиною 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

У ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілий – дванадцятирічний місцевий мешканець, а його кривдник – переселенець з Київщини. Останній з дружиною та трьома дітьми гуляв вулицями Почаєва, коли одного з його дітей збив велосипедист.

Дванадцятирічний хлопець їхав на двоколіснику і зачепив своїм транспортом одинадцятирічного пішохода. Батько потерпілого підбіг до велосипедиста та завдав йому кілька ударів руками та ногами по голові. Чоловік у скоєному зізнався. Малолітній велосипедист проходить судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області