У Польщі двох росіян ув’язнили за шпигунство і найманство в ПВК «Вагнер»

В Польщі у п’ятницю двох громадян Росії ув’язнили на 5 з половиною років за членство в групі найманців Вагнера і шпигунство на користь РФ.

Про це повідомляють “Європейська правда”, Reuters.

Польща та інші країни НАТО зазнають посилення диверсійних дій, підривної діяльності та інших видів гібридної війни з боку Росії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки тому.

“Дії обвинувачених були спрямовані на те, щоб викликати соціальну тривогу, зокрема, змусити польське суспільство повірити, що члени групи Вагнера вже перебувають на території Республіки Польща, що польські служби не працюють”, – заявив речник Окружного суду в Кракові.

Алексєй Т. і Андрєй Г. були заарештовані у Варшаві в серпні 2023 року і звинувачені в діяльності на користь іноземних розвідок, а також в участі в міжнародному збройному угрупованні з метою вчинення терористичних злочинів.

За даними прокуратури, чоловіки розклеїли у Кракові та Варшаві наліпки з QR-кодами, які ведуть на вербувальний сайт групи Вагнера.

Раніше вони розклеїли наліпки у Франції та Німеччині, висміюючи оборонну політику західних країн.