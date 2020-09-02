У Польщі троє українців «вибивали» з чоловіка борг

Чоловіки напали на людину в одному з варшавських хостелів. Били жертву ногами та телескопічною палицею по голові та тілі, а потім забрали гроші.

Слідство встановило, що працівниця закладу вимагала від клієнта хостелу розрахуватися за проживання. Коли вони не змогли домовитись, жінка пригрозила нацькувати на нього колег. Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції.

Невдовзі до кімнати, в якій перебував потерпілий, вона прийшла з трьома громадянами України. Ті побили чоловіка, забрали у нього 200 злотих, після чого втекли з місця.

Свідки викликали швидку допомогу та поліцію. 51-річну жінку затримали одразу, а за нападниками довелося побігати. Однак невдовзі їх також затримали в трьох різних місцях у Варшави.

Двоє із них отримали місяць, а один – два місяці арешту.

Працівницю хостелу звинувачено в організації нападу. // Діло