У Польщі українців утримували в рабстві на нелегальній сигаретній фабриці (відео)

Поневолені українці та поляки жили й працювали на нелегальному підприємстві, залишати приміщення їм було заборонено

Польські правоохоронці біля Рави-Мазовецької Лодзького воєводства викрили нелегальну сигаретну фабрику. Там працювали та проживали двоє українців і двоє поляків. Про це йдеться у повідомленні польської поліції. За даними польського радіо RFM 24, українців та поляків утримували на незаконній фабриці проти волі.

Під час операції з нелегальної сигаретної фабрики, облаштованої у господарчій будівлі, польські правоохоронці вилучили обладнання та незаконно виготовлену продукцію. За даними польських слідчих, внаслідок продажу сигарет без акцизу бюджет Польщі зазнав збитків у 3 млн злотих (близько 31 млн грн). На фабриці працювали двоє українців та двоє поляків віком від 27 до 46 років.

За даними кореспондентки RFM 24, українців та поляків утримували проти власної волі, вони були зачинені ззовні. Щоб визволити людей з трудового рабства, правоохоронцям довелося викликати рятувальників, які за допомогою спецобладнання зрізали замки та грати, встановлені на зовнішній стороні дверей.

Працівники постійно проживали на виробництві. Залишати нелегальну фабрику їм було заборонено. У зачиненому приміщенні були облаштовані спальні місця, а також зона для приготування їжі. Крім того, у них був запас продуктів.

Відповідальним за злочин загрожує до 5 років позбавлення волі. // Zaxid.net