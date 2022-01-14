У Полтаві чоловік блокував спеціальні частоти військової частини

Служба безпеки України у Полтаві припинила діяльність місцевого мешканця, який перешкоджав роботі однієї з ключових військових частин регіону. Ця частина забезпечує спеціальними засобами зв’язку інші військові частини ЗСУ.

Про це повідомили в Управління СБУ у Полтавській області 14 січня.

За даними слідства, зловмисником виявився колишній військовий. Він протягом року налаштовував своє обладнання на діапазон спеціальних частот військових та «глушив» передачу електронної інформації частини, перешкоджаючи діяльності Збройних Сил в особливий період.

Наразі перевіряють інформацію щодо зв’язків чоловіка зі спецслужбами РФ.

Після обшуків за адресами розташування обладнання і будинку правопорушника, у нього вилучили:

комп’ютерну техніку з доказами;

5 радіоелектронних засобів та інше мережеве обладнання, за допомогою якого він втручався у спеціальний діапазон частот військових.

Відкрили кримінальне провадження через перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та притягнення до відповідальності причетних до вчинення злочинів проти державної безпеки.