У Полтаві внаслідок вибуху одна людина загинула, ще двоє травмовані

Трагедія сталася 23 серпня близько 21-ої години в одній із квартир Подільського району Полтави. Унаслідок вибуху одна людина отримала смертельні поранення, а ще двох ушпиталили до лікарні. Поліція відкрила кримінальні провадження.

Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що у руках 52-річного жителя Полтавського району вибухнув невідомий предмет. Унаслідок вибуху чоловік отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Також поранення від вибуху отримали ще двоє чоловіків (29 та 37-років), які перебували у помешканні. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, де їм надається відповідна допомога.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)