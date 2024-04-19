У Полтаві викрили трьох торговців зброєю та психотропами

У Полтаві правоохоронці викрили 3 місцевих жителів за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень проти громадської безпеки та у сфері обігу психотропних речовин.

Особам повідомлено про підозру у придбанні, носінні, зберіганні, збуті вогнепальної зброї, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, а також незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, чоловіки на території Полтави реалізовували зацікавленим особам психотропні речовини – амфетамін і метамфетамін, а також зброю і вибухові пристрої.

Під час обшуків за місцями проживань полтавців правоохоронці вилучили автомати Калашникова та магазини до них, танковий кулемет, пістолети, набої різного калібру та кулеметну стрічку з набоями, частини механізмів та деталі до автоматичної зброї, ножі, зіп-пакетики з психотропними речовинами тощо.

Наразі у кримінальному провадженні призначено низку судових експертиз.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застав.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури слідчі дії та оперативний супровід здійснюються ГУНП та УСБУ в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури